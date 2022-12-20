Германии предрекли превращение в «государство нищих» из-за кризиса Социолог Шнайдер: Германия рискует превратиться в «государство нищих» из-за кризиса

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Немецкий социолог Ульрих Шнайдер рассказал журналу Focus, что Германия находится на пути к превращению в «государство нищих». Эксперт указал на то, что резкий рост цен на энергоресурсы может привести к «развалу» общества, а последствия будут драматическими для государства. По его словам, многие немцы стали еще беднее и не знают, как им прожить следующий месяц.

Резкое повышение стоимости жизни привело к росту бедности в Германии. Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность еще уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц, — сказал Шнайдер.

Специалист отметил, что с трудностями также столкнулся средний класс, для которого ремонт автомобиля и неисправная стиральная машина «превращаются в катастрофу». Он добавил, что беспокойство жителей Германии постепенно превращается в «настоящий страх».

Венгрия выступает против установления лимита цен на газ, поскольку считает его вредным и опасным, однако у Будапешта есть ощущение, что его введут при любом развитии событий, ранее сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ценовой потолок ставит под угрозу безопасность поставок газа.