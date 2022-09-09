Германии предрекли обвальную рецессию Зампред партии ХДС Германии предрек ФРГ «обвальную рецессию» зимой

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Карстен Линнеман

ФРГ может столкнуться с «обвальной рецессией» грядущей зимой, заявил Bild заместитель председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Карстен Линнеман. По его словам, этот процесс будет хуже, чем в пандемию COVID-19, поскольку затронет «сердце» экономики республики — бизнес.

Эта рецессия будет хуже, чем во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку сейчас затронуто сердце немецкой экономики — промышленный малый и средний бизнес, — сказал Линнеман.

Политик также жестко раскритиковал правительство страны за отсутствие пошаговой концепции контроля над кризисом. По мнению Линнемана, министру по делам экономики и защиты климата Роберту Хабеку следует теперь озвучить конкретный план по поддержке малого и среднего бизнеса.

В конце августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что инфляция в Германии ускорилась до 7,9% в годовом исчислении. Глава Бундесбанка (Центральный банк Германии) Йоахим Нагель в свою очередь отмечал, что уровень инфляции в стране может достичь к осени рекордного показателя в 10%.

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что ФРГ ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основная причина проблемы — сокращение поставок газа из России.