Германии потребуется газ в процессе перехода на экологические источники

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у Германии останутся потребности в газе в процессе перехода к экологически чистой энергетике, передаёт ТАСС. Ранее в стране отказались от использования угольной и атомной энергетики и объявили о переходе на экологически чистые источники.

Мы продолжим нуждаться в газе на переходной основе, — сказал он.

При этом в процессе перехода на альтернативные источники энергии экономике и промышленности Германии потребуется больше газа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее предположил, что поставки газа не будут играть столь важную роль для республики через 25 лет.

Ранее сообщалось, что Шольц рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года для обсуждения поставок газа и ситуации на Украине. Глава правительства Германии намерен лично заняться выстраиванием «новых» отношений с Россией, так как считает это важным фактором международной политики.