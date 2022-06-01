Германия может поставить Украине комплексы РСЗО до конца июня

Реактивная система залпового огня M270 / Фото Maj. Joseph Bush/Keystone Press Agency/Global Look Press

Берлин планирует до конца июня поставить Киеву четыре комплекса РСЗО (реактивная система залпового огня) из запасов собственных вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA. Однако агентство не уточнило, о каких конкретно комплексах идет речь.

Поставки осуществляются в тесной координации с США, которые накануне сообщили об аналогичном шаге. Обучение украинских военных также возьмут на себя США, — передает агентство.

Ранее сообщалось, что у немецкой армии нет резервов для отправки ранее обещанного канцлером ФРГ Олафом Шольцем вооружения Украине. Представитель бундесвера заявил, что такие поставки могут осуществлять только оружейные компании напрямую. 1 июня Шольц сообщил, что немецкие власти решили поставить Украине новую партию вооружения. Берлин обязался направить Киеву ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Германия вряд ли сможет поставлять ракеты IRIS-T на Украину в достаточных объемах, потому что этот комплекс еще даже не принят на вооружение стран НАТО. Эксперт также отметил, что ракеты ПВО IRIS-T делаются на базе американской авиационной ракеты и ничего нового в них нет.