Италия — первая в Европе страна, которая ввела беспрецедентные меры на фоне развития ситуации с коронавирусом. Первая по смертности от COVID-19 республика старается всеми силами остановить надвигающуюся пандемию. В зависимости от того, насколько эффективны будут действующие ограничения в борьбе с вирусом, опыт Италии могут перенять и другие европейские страны.
Первый случай заражения коронавирусом в Европе произошёл во Франции — 24 января заболевание диагностировали у двух человек. Италия же стала третьей страной ЕС, после Германии, в которую пришёл COVID-19. 31 января коронавирусом заболели двое туристов — спустя несколько дней после возвращения из Китая. Тогда их сразу же поместили под карантин. Однако вирус начал распространяться дальше. По состоянию на 10 марта в Италии насчитывается более 9,1 тысяч инфицированных и 463 погибших. Ежедневно эти цифры увеличиваются примерно на 25%.
Как отмечает профессор медицины из университета Милана Массимо Галли, скорость распространения коронавируса в стране можно объяснить тем, что власти
Крайне высокие показатели смертности от COVID-19 объясняются тем, что в Италии самая большая доля пожилых людей среди населения по сравнению с другими странами Европы. Смертельный исход в результате заболевания коронавирусом наблюдается в основном у людей старше 60 лет, имеющих хотя бы одно хроническое заболевание. При этом 6,7% итальянцев старше 80 лет.
Объявленные в ночь на 10 марта меры по ограничению перемещения по Италии стали
Claudio Furlan/Global Look Press
Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press
Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press
Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press
Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press
Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press
Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press
Global Look Press
Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press
Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press
Keystone Press Agency/Global Look Press
Cecilia Fabiano/Global Look Press
Claudio Furlan/Global Look Press
Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press
Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press
Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press
Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press
Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press
По словам Конте, такие меры призваны защитить, в первую очередь, население страны старше 60 лет. Больницы переполнены, в интернете распространяется информация о том, что медицинские учреждения якобы отказываются госпитализировать молодёжь. Всего на карантине в медучреждениях находится порядка 18 тыс. человек.
Распространение вируса вызывает озабоченность не только в самой стране, но и за её пределами. Италия — один из мировых туристических центров, который ежегодно посещают миллионы человек. Что характерно, путешественники едут не в какой-то один город, а могут посещать несколько за одну поездку или отправиться в курортные зоны. Этот фактор также неблагоприятно сказывается на распространении коронавируса как на территории Италии, так и в других государствах. В частности, все подтверждённые случаи заражения COVID-19 среди россиян (за исключением двух граждан КНР и одного Италии) — результат путешествия в страну или контакта с людьми, вернувшимися из Италии. Подобная ситуация наблюдается и в других государствах, в связи с чем авиакомпании ограничивают или отменяют рейсы в республику, закрывают, как Австрия, границы для итальянцев.
Директор департамента инфекционных заболеваний национального института «Спалланцани» Джованни Рецца считает, что принятые в Италии меры необходимо
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