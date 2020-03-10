Италия — первая в Европе страна, которая ввела беспрецедентные меры на фоне развития ситуации с коронавирусом. Первая по смертности от COVID-19 республика старается всеми силами остановить надвигающуюся пандемию. В зависимости от того, насколько эффективны будут действующие ограничения в борьбе с вирусом, опыт Италии могут перенять и другие европейские страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Европе произошёл во Франции — 24 января заболевание диагностировали у двух человек. Италия же стала третьей страной ЕС, после Германии, в которую пришёл COVID-19. 31 января коронавирусом заболели двое туристов — спустя несколько дней после возвращения из Китая. Тогда их сразу же поместили под карантин. Однако вирус начал распространяться дальше. По состоянию на 10 марта в Италии насчитывается более 9,1 тысяч инфицированных и 463 погибших. Ежедневно эти цифры увеличиваются примерно на 25%.

Как отмечает профессор медицины из университета Милана Массимо Галли, скорость распространения коронавируса в стране можно объяснить тем, что власти недооценили риски на начальной стадии, поскольку болезнь может протекать бессимптомно. Также он подчёркивает, что Италия проверяет на наличие инфекции большее число людей, чем в любой другой стране. Соответственно, случаев выявления инфекции также больше.

Крайне высокие показатели смертности от COVID-19 объясняются тем, что в Италии самая большая доля пожилых людей среди населения по сравнению с другими странами Европы. Смертельный исход в результате заболевания коронавирусом наблюдается в основном у людей старше 60 лет, имеющих хотя бы одно хроническое заболевание. При этом 6,7% итальянцев старше 80 лет.

Объявленные в ночь на 10 марта меры по ограничению перемещения по Италии стали беспрецедентными . Как заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, находящимся на территории республики людям необходимо «избегать передвижений, за исключением подтверждённых обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем». На карантине оказалось всё население страны — 60 млн человек. Накануне в «красную зону» (карантинная) попало 16 млн населения на севере Италии. Все школы и университеты закрыты до 3 апреля, в кафе, ресторанах и прочих заведениях действует комендантский час, спортивные мероприятия на свежем воздухе под запретом, горнолыжные курорты остановили свою работу. Людей просят по возможности избегать публичных мест и оставаться дома. Затронули ограничения и тюрьмы: из-за ограничения визитов к заключённым вспыхнули беспорядки. Они охватили 27 тюрем, в Модене привели к гибели трёх человек. Всем прибывающим в Италию из Китая, а также тем, кто контактировал с заражёнными коронавирусом людьми, предписано оставаться дома и обеспечить 14-дневную самоизоляцию.

Claudio Furlan/Global Look Press Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press Brancolini/Fotogramma/Ropi/Global Look Press Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press Global Look Press Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press/Global Look Press Keystone Press Agency/Global Look Press Cecilia Fabiano/Global Look Press Claudio Furlan/Global Look Press Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press Foto Cecilia Fabiano/Global Look Press

По словам Конте, такие меры призваны защитить, в первую очередь, население страны старше 60 лет. Больницы переполнены, в интернете распространяется информация о том, что медицинские учреждения якобы отказываются госпитализировать молодёжь. Всего на карантине в медучреждениях находится порядка 18 тыс. человек.

Распространение вируса вызывает озабоченность не только в самой стране, но и за её пределами. Италия — один из мировых туристических центров, который ежегодно посещают миллионы человек. Что характерно, путешественники едут не в какой-то один город, а могут посещать несколько за одну поездку или отправиться в курортные зоны. Этот фактор также неблагоприятно сказывается на распространении коронавируса как на территории Италии, так и в других государствах. В частности, все подтверждённые случаи заражения COVID-19 среди россиян (за исключением двух граждан КНР и одного Италии) — результат путешествия в страну или контакта с людьми, вернувшимися из Италии. Подобная ситуация наблюдается и в других государствах, в связи с чем авиакомпании ограничивают или отменяют рейсы в республику, закрывают, как Австрия, границы для итальянцев.