Германии будет тяжело помогать Украине при внезапном эмбарго на газ

Если в германская экономика пострадает от внезапной остановки поставок российского газа, оказывать Украине полноценную помощь будет невозможно, считает генсекретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чая. В интервью DPA он отметил, что руководство ФРГ стоит перед вопросом о возможности обеспечить социальную стабильность в стране при потере топлива.

Немедленное прекращение поставок российского газа повлияло бы на нашу экономическую силу настолько, что у нас уже не было бы сил адекватно помогать Украине, — отметил он.

Как пояснил политик, Германия оказалась «перед сложной моральной дилеммой».

Речь идёт о том, сохраним ли мы миллионы рабочих мест, обеспечим ли средства к существованию граждан, а следовательно, и социальное спокойствие в нашей стране, — отметил Чая.

При этом политик высказался за то, чтобы Германия как можно скорее избавилась от зависимости в плане поставок энергоресурсов от России.

Ранее премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер заявил, что резкий отказ от газа из России грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. В такой ситуации решение следует принимать предусмотрительно.