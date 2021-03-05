Герцог Эдинбургский вернулся в частную больницу из-за болезни сердца

https://static.news.ru/photo/95266d06-7db6-11eb-bb80-96000091f725_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

99-летний герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Елизаветы II, был вынужден вновь вернуться в частную клинику из-за проблем с сердцем.

После успешной процедуры герцога Эдинбургского в больнице Святого Варфоломея в среду, его Королевское Высочество был переведён в больницу короля Эдуарда VII сегодня утром. Ожидается, что герцог останется в больнице для продолжения лечения в течение ряда дней, — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Точные причины госпитализации не разглашаются, известно, что они не связаны с коронавирусной инфекцией. Герцога навестил старший сын принц Уэльский Чарльз. Чтобы проведать отца, он проехал 320 километров, в больнице Чарльз находился почти 30 минут, сообщает Sky News.

Как писал NEWS.ru, Филипп уже проходил лечение в частной клинике Лондона в феврале. Журналисты тогда выяснили, что его лечат от инфекции. Супруг Елизаветы II провёл в больнице чуть больше недели. В Букингемском дворце заявляли, что он был госпитализирован лишь для отдыха и наблюдения.

В январе стало известно, что Филипп вместе с супругой вакцинировались от коронавирусной инфекции, но неизвестно какой вакциной. Их привили в Виндзорском замке, где королевские особы проводят локдаун. Неизвестно, какая вакцина была использована. В настоящее время для вакцинирования в Великобритании разрешены два препарата: от компаний Pfizer/BioNTech и от AstraZeneca.