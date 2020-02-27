В Москве обеспокоены подготовкой НАТО к проведению учений по антироссийскому сценарию с отработкой наступательных операций. Об этом заявил глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром, сообщили в Минобороны РФ.
Есть ряд вопросов, вызывающих серьёзную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций, — сказал Герасимов.
По его словам, в условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят «явно провокационный характер».
Также Герасимов в ходе переговоров с Лекуантром пригласил представителей французских вооружённых сил посетить парад Победы 9 мая в Москве.
Как ранее писал NEWS.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые российские ракеты меняют ситуацию с безопасностью в Европе. В связи с этим НАТО обязано реагировать.
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