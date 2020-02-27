Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Украинская партия «Голос» разработала план «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса. Он включает в себя прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, создание временной международной администрации и ряд других мер.

С помощью этой стратегии в «Голосе» надеются «без горячей фазы» приблизиться к «восстановлению территориальной целостности Украины в полном объёме». По словам лидера партии музыканта Святослава Вакарчука, это план «для обсуждения»,...