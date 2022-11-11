Минобороны Украины заявило о контроле над Херсоном

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram сообщило, что Херсон переходит под контроль ВСУ. В ведомстве добавили, что в город заходят военные части украинской армии

Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, — указано в сообщении ГУР МО Украины.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Сегодня российские вооруженные силы завершили вывод подразделений и эвакуируемого мирного населения с правого берега реки Днепр на левый. За несколько дней переправились более 30 тысяч военнослужащих, потерь среди личного состава нет, утверждает МО РФ.