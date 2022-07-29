Генштаб ВСУ заявил о непричастности к ракетному удару по Еленовке

Фото: Vyacheslav Madiyevsky/Global Look Press

Генштаб Вооруженных сил Украины опроверг нанесение ракетного удара по тюрьме в Еленовке, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных. Как сообщается на странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена), таким образом Россия намерена обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.

Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ из HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки в Донбассе. Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате ракетного обстрела погибли 53 пленных украинских бойца, еще 75 получили ранения. Пострадали также восемь сотрудников изолятора. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленным и произошел из-за того, что содержащиеся там пленные начали давать показания, крайне невыгодные Киеву.