Генштаб ВСУ сообщил об отступлении украинских солдат с занятых позиций Генштаб ВСУ: украинские войска отступили с занятых позиций в Лисичанске для спасения своих жизней

Фото: МО Украины

Украинские солдаты отступили с занятых позиций в Лисичанске, чтобы сохранить свои жизни. Об этом сообщили представители Генштаба ВСУ на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Уточняется, что Вооруженные силы России и союзных войск превзошли украинскую армию числом и количеством вооружения. В связи с этим бойцы ВСУ решили оставить оборонительные рубежи во избежание «роковых последствий».

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, — сказано в сообщении.

При этом советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью изданию «Страна.ua» подчеркнул, что солдатам ВСУ нужно отступать из Лисичанска. Андрусив считает, что после ухода с занимаемых ранее точек украинские военные могут встретить войска ЛНР и ВС РФ «на второй линии обороны Северск — Бахмут».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский впал в бешенство после того, как ВСУ отступили из Северодонецка. По его словам, украинскому главе никогда не нравились новости об отступлении своих бойцов. Леонков отметил, что после потери контроля над Северодонецком Зеленский вызвал в свой кабинет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы.