Генштаб ВСУ отправит на фронт более половины штата Генштаб ВСУ объявил о сокращении штата на 60%

Фото: Администрация президента Украины

Александр Сырский

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал в Telegram-канале сокращение штата на 60%. В военном ведомстве уточнили, что освобожденные служащие отправятся на фронт.

Меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части, — сказали в Генштабе.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. Он уверен, что Киев будет призывать больных, инвалидов и чуть ли не стариков. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.

Эксперт добавил, что пополнение украинской армии вряд ли остановит Россию, однако с этими подкреплениями «придется разобраться». Он также признал, что цифры в 200–300 тысяч человек являются внушительными.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в свою очередь допустил, что мобилизация на Украине может привести к краху государства. Как он отметил, украинцы совершенно не мотивированы воевать, поэтому будут некачественно выполнять поставленные перед ними задачи.