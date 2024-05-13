Генштаб ВСУ признал тактическое превосходство РФ в Харьковской области Генштаб ВСУ: армия РФ имеет тактический успех на Харьковском направлении

Фото: МО РФ

Российская армия имеет тактический успех на Харьковском направлении, сообщили в Telegram-канале Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, для украинских военных в этом регионе складывается сложная обстановка.

На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск. <...> На данный момент враг имеет тактический успех, — следует из сообщения.

Согласно информации Генштаба, проводится развертывание резервов с целью стабилизации ситуации. Командование планирует и другие мероприятия для противодействия ВС РФ, констатировали в ведомстве.

Ранее командир взвода армии Украины признал, что наступление ВС РФ в Харьковской области стало «адом» для ВСУ. Как писало издание The Sunday Times, украинские военнослужащие почти две недели днем и ночью рыли окопы, чтобы помешать российским солдатам пересечь границу к северу от Харькова.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области. По данным ведомства, военнослужащими подразделения группировки войск «Север» были взяты под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.