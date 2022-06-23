Генштаб ВСУ признал потерю двух населенных пунктов южнее Лисичанска Генштаб ВСУ признал потерю контроля над двумя населенными пунктами южнее Лисичанска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского Генштаба Александр Штупун в ходе брифинга. Поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка находятся в Попаснянском районе ЛНР. Города Золотое и Горское в Луганской области полностью взяты в кольцо, там продолжаются бои.

На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, — заявил Штупун.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже в ближайшее время город Лисичанск будет окружен бойцами Вооруженных сил РФ и силами Народной милиции ЛНР.

В свою очередь посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что народная милиция ЛНР взяла под контроль дорогу из Северска в Лисичанск, отрезав путь снабжения группировки ВСУ размером в пять — семь тысяч боевиков.