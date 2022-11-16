Генштаб Польши прокомментировал падение ракет на границе с Украиной Генштаб Польши — о падении ракет: ни одна ПВО не способна защитить всю территорию страны

Фото: Adam WarøAwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ни у одной армии мира нет такой системы противовоздушной обороны, которая могла бы защитить от ударов всю территорию государства, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Польши, комментируя ситуацию с упавшими ракетами на границе с Украиной. Его представители уточнили, что ракетные удары наносятся точечно по отдельным объектам, а не по нескольким целям на огромных площадях.

Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях, — говорится в сообщении польского Генштаба.

Также авторы добавили, что задача систем противовоздушной обороны — защитить объекты критической инфраструктуры в стране.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.