Генсек ООН высказался о размещении миротворцев в ДНР

https://static.news.ru/photo/7ea38a2e-b226-11eb-a929-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Xie E /Global Look Press

В ближайшее время достижение консенсуса по вопросу о возможном введении миротворцев ООН на территорию Донбасса является чем-то маловероятным. Об этом в разговоре с российскими журналистами заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, пишет РИА Новости.

Он отметил, что у сторон, так или иначе вовлечённых в конфликт на востоке Украины, очень разнятся мнения относительно мандата и роли, которую миротворческие силы могут играть в стране.

Поэтому я бы сказал, что в ближайшем будущем вряд ли удастся достичь консенсуса по этому вопросу, — подчеркнул генсек ООН.

Украинские власти неоднократно заявляли о необходимости введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, но подчеркнул, что речь может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же уверены, что миссия ООН должна размещаться на всей территории ДНР, имея более широкий мандат.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее командир батальона в Донбассе назвал главную проблему непризнанных ДНР и ЛНР в войне с силами Украины. Это недостаток молодых бойцов в рядах ополчения, цитирует «Ридус» анонимный источник.