Генсек ООН прибыл во Львов Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов для участия в трехсторонней встрече 16 августа с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости. 19 августа генсек планировал побывать в Одессе, а на следующий день намеревался посетить образованный в рамках продуктовой сделки координационный центр в Стамбуле.

Мы прибыли во Львов, — сказал Дюжаррик.

22 июля Россия и Украина при посредничестве Гутерриша и Эрдогана подписали продуктовую сделку. Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно.

ЕС, в свою очередь, пообещал снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Для контроля ситуации в Стамбуле создали специальный координационный центр, куда вошли все участники соглашения.