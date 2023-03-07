Генсек ООН приедет в Киев 8 марта

Фото: Xie E /Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

8 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится на Украину, где состоится его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, которые приводит ТАСС, на встрече будет обсуждаться зерновая сделка и другие связанные с этим вопросы.

В среду утром [Гутерриш] встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов, — сказал Дюжаррик.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Киев начал переговоры по продлению продуктовой сделки без участия Москвы. При этом, по данным агентства, у Киева было понимание того, что в переговорах с Россией участвуют партнеры Украины.

До этого в МИД РФ заявили, что Запад хоронит зерновую сделку, саботируя выполнение российской части пакета, а предназначенное для беднейших стран зерно перенаправляется в Европу. В ведомстве призвали Запад прекратить «разыгрывать продовольственную карту» и чинить препятствия российскому сельхозэкспорту.