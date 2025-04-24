Генсек ОДКБ назвал книгу, которую будет читать вся Европа Генсек ОДКБ Тасмагамбетов предсказал, что Европа будет читать энциклопедию ВОВ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Презентация книги «Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Энциклопедия Великой Отечественной войны станет книгой, которую будут активно читать в Европе, рассказал корреспонденту NEWS.ru генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на международной конференции к 80-летнему юбилею Великой Победы. По его словам, в европейских странах много людей, для которых нравственные постулаты — превыше всего.

В этой книге собрано очень много исторических фактов, позволяющих последующим поколениям не только историков, а вообще людей, которые хотят знать собственную историю, получить исчерпывающий материал. И я убежден, что и Европа эту книгу будет читать. Нельзя думать, что в Европе только те, кто занимается очернением и фальсификацией истории. Это — политика. Но есть и огромное количество людей, у которых нравственные постулаты превыше всего, – заявил Тасмагамбетов .

Представленная на конференции энциклопедия ВОВ — труд не одного поколения историков, добавил генсек ОДКБ. В ней собраны факты и статьи, которые раскрывают всю суть и мотивы событий военных лет, позволивших не только героически отстаивать свободу на исторической территории бывшего Советского Союза, но и полностью освободить от фашистского ига государства Восточной Европы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отказ Еревана от финансирования ОДКБ не способствует укреплению безопасности в регионе. По словам парламентария, такое решение армянского руководства отдаляет страну от России и ослабляет двусторонние отношения.