Генсек ОБСЕ Шмид выступила против исключения России из организации

Фото: Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press

Хельга Шмид

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации. В разговоре с немецкой газетой Welt она объяснила, что РФ должна сохранить свой статус, потому что европейским государствам в будущем вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте.

Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ. Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. <...> И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом, — заявила Шмид.

По ее словам, в ОБСЕ нет специального «механизма приостановки» членства стран в составе организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ОБСЕ находится на стадии самоуничтожения. Он убежден в неминуемой гибели организации, если Россия сохранит за собой членство в ее составе.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Запад использует ОБСЕ в качестве инструмента для продвижения своих коллективных интересов. Организацию превратили в арену пропагандистских баталий, а председательство Польши свело результаты работы ОБСЕ к нулю, рассказал министр.