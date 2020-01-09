Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер получил письмо,в котором описывалась ситуация, возникшая в эстонском отделении Sputnik.
Персонал Sputnik Estonia вынужден прекратить работу из-за поступивших от эстонских властей угроз уголовного преследования по статье, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Трудовые отношения редакции и работников закончились 1 января.
Ответственный за СМИ институт — офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — следит за этим вопросом, — отметил Гремингер.
Ведомство направит эстонским властям письмо, в котором попросят их не создавать препятствий в работе зарубежных журналистов,
Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ пообещали дать комплексный ответ на действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
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