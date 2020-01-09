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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что сейчас специалисты рассматриваются семь версий причин крушения самолета Boeing-737 украинской авиакомпании «МАУ» в Тегеране.

У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые версии . Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте...