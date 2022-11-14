Генсек НАТО заявил, что следующие месяцы будут сложными для Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ближайшие месяцы будут для Украины тяжелыми, сообщает РИА Новости. По его словам, военные возможности России не стоит недооценивать, несмотря на ее уход из Херсона.

Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава. Следующие месяцы будут тяжелыми, — сказал Столтенберг.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что зимой следует ожидать более активных действий со стороны Вооруженных сил России, так как в российской армии наращиваются резервы и мотивация велика. Дандыкин считает, что бои будут усиливаться бесконечно.

По его словам, вопреки информации американских СМИ о планах Украины ударить по Крыму в 2023 году, Киеву следует думать о том, как пережить зиму, тогда как в Крыму выстроена линия обороны, усиленная Черноморским флотом. Военный эксперт также упомянул о нереалистичных планах ВСУ выступить не только на Крым, но и на Мариуполь, Мелитополь и дальше на Белгородскую и Брянскую области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в регионах принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.