Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Россия готовится к затяжной спецоперации на Украине

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго. Однако все закончится за столом переговоров, отметил он в беседе с агентством France-Presse.

Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну <...>. Мы должны понимать, что президент [Владимир] Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления, — подчеркнул Столтенберг.

Он считает, что конфликт на Украине «закончится за столом переговоров», однако при этом любое решение должно обеспечить «победу Украины как суверенного, независимого государства». Чтобы этого добиться, следует оказывать военную поддержку Киеву. Тогда президент РФ Путин поймет, что он не может победить на поле боя, добавил генсек НАТО.