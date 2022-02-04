Генсек НАТО возглавит Центробанк Норвегии

Правительство Норвегии приняло решение назначить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдёт с поста руководителя Североатлантического альянса. Министерство финансов страны посчитало его наиболее подходящим кандидатом на эту должность, говорится в заявлении норвежского кабмина.

Назначить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов, — подчёркивается в документе.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генеральным секретарем НАТО. Он покинет этот пост в конце сентября 2022 года. До должности генсека НАТО он был партийным лидером Лейбористской партии Норвегии, а также находился на посту премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики этой страны.

В 2021 году премьер-министром Италии стал Марио Драги, который до этого восемь лет возглавлял Европейский Центробанк, сменив на этом посту Жана-Клода Трише. Драги ушел на пост главы ЕЦБ с должности главы Центробанка Италии.