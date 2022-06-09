Генсек НАТО Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин

Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин, где он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает немецкое издание Spiegel со ссылкой на Минобороны страны. Причины отмена визита не сообщаются.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил сегодняшний визит в Берлин. Министерство обороны ФРГ сообщило, что он в кратчайшие сроки уведомил об отмене, — пишет издание.

9 июня был анонсирован брифинг Шольца со Столтенбергом, он должен был состояться в 12:00 по берлинскому времени (13:00 мск). Также генек Альянса планировал провести встречу с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Ранее помощник генсека военно-политического блока Камий Гран в интервью швейцарской телекомпании RTS заявил, что НАТО не может дать гарантий того, что не разместит ядерное оружие в Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в состав Альянса. Он подчеркнул, что каждое государство имеет право самостоятельно принимать такие решения, а НАТО устанавливать ограничения не собирается.