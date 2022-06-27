Генсек НАТО оценил возможность диалога с Россией после признания ее угрозой Генсек НАТО: полноценный диалог с Россией после признания ее угрозой невозможен

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Йенс Столтенберг

Признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказ от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен, заявил на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит РИА Новости, сохраняется необходимость в наличии каналов связи для предотвращения инцидентов, также возможно взаимодействие по вопросам контроля над вооружениями.

Тот субстантивный диалог, над которым мы работали много лет, не находится на столе переговоров по причине действий России, — сказал генсек.

При этом он подчеркнул, что сохранение каналов связи для предотвращения инцидентов остается необходимостью, так же как и взаимодействие по вопросам контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите в Мадриде Альянс может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времен окончания холодной войны. По их данным, союзники по НАТО готовы приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством вооружения. Таким образом, по мнению журналистов, Альянс хочет дать понять, что готов ответить на агрессию против любого государства-члена.

Глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков предположил, что таким образом Североатлантический альянс ведет подготовку к военному столкновению в Европе.