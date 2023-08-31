Генсек НАТО назвал срок окончания своих полномочий Столтенберг заявил, что его полномочия не будут продлеваться после 2024 года

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в июле его полномочия продлили в последний раз. Он должен был покинуть свое кресло 30 сентября 2023 года, передает CNN.

Да, это мое последнее продление, — сказал Столтенберг.

Страны-члены НАТО продлили полномочия Столтенберга на посту главы Североатлантического альянса до 1 октября 2024 года. Он бессменно руководит блоком с 2014 года, это уже четвертое продление.

Ранее Столтенберг заявлял, что после сентября 2023 года не собирается работать главой НАТО. Однако за прошедший год ему не удалось найти преемника из-за разногласий между союзниками.

Недавно бывший премьер Австралии Пол Китинг назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга самым большим дураком в мире. Он также выступил против экспансии военного блока в Азию и припомнил Столтенбергу, как он сравнивал боевые действия на Украине с потенциальным конфликтом в Китае. Экс-премьер Австралии подчеркнул, что Столтенберг упустил из виду тот факт, что Китай представляет 20% человечества и является крупнейшей экономикой в мире. Китинг также поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее предостерег НАТО от открытия офиса в Токио во избежание обострения отношений с Пекином.