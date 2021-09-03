Генсек НАТО испугался, что Европа создаст свою армию

Общая армия Евросоюза, о которой заговорили его лидеры, якобы представляет опасность. Она способна разобщить европейские страны и навредить НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Sunday Telegraph.

Североатлантический альянс, конечно рад, что Евросоюз хочет усилить оборону, но, по мнению генсека НАТО, никакое формирование не сможет заменить Альянс.

Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить их связь не только ослабит Североатлантический альянс, но и разобщит Европу, — сказал Столтенберг.

Он признал, что дело в том числе в деньгах. Проблема в том, что 80% военных расходов Альянса приходятся на союзников, не являющихся членами ЕС. При этом глава НАТО напомнил, что именно Великобритания, Исландия и Норвегия, США, Канада и Турция, (не входящие в ЕС), играют чуть ли не главную роль в обеспечении безопасности Европы.

Столтенберг предупредил, что любая попытка создать параллельные структуры или повторить оборонную систему ЕС лишь ослабит взаимодействие командования, поскольку его ресурсы ограничены.

Ранее генсек НАТО заявил, что Россия должна предоставлять европейской стороне больше информации о военных учениях «Запад-2021». Столтенберг заметил, что в странах Прибалтики, в Польше и на Украине всё больше растёт обеспокоенность российскими военными планами. Он также заявил, что предыдущие учения были куда масштабнее, нежели анонсировала Москва.