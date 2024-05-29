Генсек НАТО дал неутешительную оценку положению Украины в конфликте Столтенберг: Украина столкнулась с самым тяжелым периодом с начала спецоперации

Фото: МО Украины

Украина столкнулась с самым тяжелым для себя временем с момента начала спецоперации, сообщил CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, армии России удается добиться «незначительных успехов» на фронте.

Да, это так, сейчас самое сложное время в этом конфликте, — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек обратил внимание, что ситуация остается непредсказуемой. Альянс не ожидает от российских солдат большого прорыва, констатировал он.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов начинать подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины непосредственно на украинской территории. При этом страны Блока намерены согласовать на саммите в Вашингтоне «новые рамки» для более эффективной помощи Киеву, в том числе в подготовке солдат, резюмировал он.

До этого в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек объявил, что международная организация создаст постоянную структуру для курирования поставок оружия Украине и их финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в июле.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил возможность нападения России на одну из стран НАТО. Он посчитал, что разговоры о «российской угрозе» являются маневром для подготовки к войне, но исключительно со стороны Запада.