Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан, передает France-Presse со ссылкой на ее письмо. По ее словам, организация «полностью поддерживает» изложенные в докладе выводы.

Выводы... были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со... строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности, — приводит агентство ее слова.

Согласно докладу организации, опубликованному накануне, украинские военные умышленно ставят под угрозу жизнь мирных граждан, размещая боевую технику в зданиях больниц и школ. При этом нет задокументированных случаев, когда ВСУ стремились бы минимизировать потери среди населения, эвакуируя людей из соседних зданий.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях ВСУ законов войны. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву.