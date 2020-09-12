Генпрокурор Украины назвала уголовные дела лучшим пиаром для Порошенко

https://static.news.ru/photo/36028532-f4f2-11ea-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Венедиктова Фото: gp.gov.ua

Новые уголовные дела дают экс-президенту Украины Петру Порошенко определённый пиар, в котором он нуждается. В то же время некоторые из них содержат серьёзные основания для привлечения его к ответственности. Об этом заявила генпрокурор республики Ирина Венедиктова.

Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьёзные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть, — сказала она в интервью журналисту Савику Шустеру.

Венедиктова добавила, что 17 дел, в которых фигурирует Порошенко, были возбуждены бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой и четыре ею. При этом она затруднилась сказать, сколько дел конкретно находятся в производстве, поскольку часть из них была прекращена.

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Порошенко возбуждено ещё 15 уголовных дел. Его адвокат Игорь Головань уточнил, что в них содержатся обвинения в госизмене, финансировании терроризма, захвате власти, посягательстве на территориальную целостность и ряд других.