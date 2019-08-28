https://static.news.ru/photo/f3db69f2-c99c-11e9-9630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» собирается реформировать Генеральную прокуратуру страны. Это приведёт к чистке всех кадров надзорного ведомства.

Генпрокуратуру реформируют в офис генпрокурора <...> В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные — в окружные прокуратуры, — пишет издание « Левый берег » со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства.

Также в рамках реформы планируется ликвидация Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров. Эти структуры, как отмечается в публикации, занимаются кадровыми вопросами.

Кроме этого, власти Украины намерены ликвидировать военную прокуратуру, что вместе с ратификацией Римского статута может повлечь за собой «закрытие уголовных дел против Российской Федерации и породить угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих».

Как писал News.ru, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что собирается покинуть свой пост после начала работы Верховной рады нового созыва.