Генпрокуратура Украины предъявила обвинение ЧВК «Вагнер»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В офисе генпрокуроры Украины заявили, что группе «Вагнер» предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны, говорится в Telegram-канале украинского ведомства. Обстоятельства будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет предоставлена соответствующая правовая оценка, отмечается в сообщении.

В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК «Вагнер» и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины). Отдельным участникам — по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство финансов США приняло решение квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» крепко уперлись лбом в передовые части гарнизона ВСУ в Артемовске. Он добавил, что взятие города — вопрос времени, поскольку ВСУ не могут его деблокировать из-за обстрелов российской артиллерии и авиации.