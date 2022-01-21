Генпрокуратура Украины обжаловала меру пресечения Порошенко

Офис генпрокурора Украины подал жалобу на решение киевского суда об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко. Надзорное ведомство намерено добиваться его ареста, говорится на сайте прокуратуры.

21 января 2022 года офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата — пятого президента Украины в виде личного обязательства, — говорится в тексте.

Ведомство настаивает на избрании ему более жёсткой меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

Мера пресечения Порошенко была избрана 19 января. Суд обязал его оставаться в городе по месту регистрации, проживания или пребывания, воздерживаться от посещения определённых мест и общения с некоторыми лицами, а также являться к следователю и в суд по первому требованию. Кроме того, от экс-президента потребовали сдать паспорта для выезда за пределы Украины.

Порошенко заявил, что намерен обжаловать решение суда о мере пресечения. По его словам, оно создаёт препятствия для внутриполитической работы.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, он является подозреваемым по делу о превышении власти при назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины. Ещё по нескольким делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.