Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже в пользу России

https://static.news.ru/photo/8626ca24-774b-11eb-b935-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Германии Генпрокуратура предъявила обвинения гражданину ФРГ в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщили в немецком ведомстве. По их данным, обвиняемый занимался проверкой электроприборов в зданиях бундестага и переслал их чертежи российской разведке.

В частности, отмечается, что один из заказов подозреваемого подразумевал работу с такими приборами, которые использовались на земельном участке, находящемся в пользовании бундестага. Кроме того, он имел доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях бундестага Германии российским спецслужбам, — сообщает Генпрокуратура ФРГ.

По данным ведомства, мужчина изготовил носитель данных с соответствующими файлами и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который работает в российской военной разведке ГРУ.

Ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина страны, который собирал для российской разведки засекреченные сведения о танке Т-84БМ «Оплот». В отношении него возбудили дело о государственной измене. В ведомстве полагают, что украинец был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ во время его поездки в Россию. К выполнению данного ему задания он попытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия ХКБМ им. Морозова, которое занимается разработкой боевой машины, писал NEWS.ru.