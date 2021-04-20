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Генпрокуратура Чехии отказалась считать взрывы во Врбетице терактом

14:35, 20 апреля 2021

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014-м, расследуемые прокуратурой республики, не являются терактом, считает генпрокурор страны Павел Земан.

По данному делу не [установлено фактов наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии, — говорится на странице ведомства в социальной сети Twitter.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.

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