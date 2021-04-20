Генпрокуратура Чехии отказалась считать взрывы во Врбетице терактом

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости продвижения украинского языка. По его словам, фактически украинский является доминирующим языком в стране. Однако в быту многие продолжают говорить на русском.

Преодолеть это, по мнению министра, поможет «ласковая украинизация». Я сторонник «ласковой украинизации». Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для...