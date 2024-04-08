Генпрокуратура Бразилии решила принять срочные меры после «угроз» от Маска Генпрокуратура Бразилии призвала урегулировать соцсети после критики Маска

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Бразилия не может позволить зарубежным миллиардерам, которые контролируют социальные сети и оспаривают верховенство закона, не подчиняться постановлениям суда и угрожать властям, заявил бразильский генпрокурор Хорхе Мессиас, передает Financial Times. Такое заявление прозвучало после того, как предприниматель Илон Маск призвал судью бразильского Верховного суда Александра Де Мораеса «уйти в отставку или подвергнуться импичменту», добавив, что тот «бесстыдно и многократно предал Конституцию и народ Бразилии».

Мы никому не позволим, независимо от того, какими деньгами и властью они обладают, оскорблять нашу родину. Мы не пойдем на компромисс перед лицом угроз и не потерпим безнаказанно никаких действий, направленных против демократии <...>. Необходимо срочно регулировать социальные сети, — добавил он.

Такое решение прозвучало на фоне того, что принадлежащая Маску социальная сеть Twitter (Х) вынужденно заблокировала несколько популярных бразильских аккаунтов в связи с решениями суда. Там отметили, что не могут раскрыть лиц, которые распорядились о блокировке. Маск предположил, что за этим стоит именно Александр Де Мораес, который активно выступал за борьбу с антидемократическим контентом в интернете.

Ранее американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX увеличил свое состояние на 47% за год и вернул первое место в списке богатейших людей мира. Активы предпринимателя оцениваются в $235 млрд. За ним следует основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием $187 млрд.

До этого сообщалось, что принадлежащая Маску компания SpaceX занялась созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой. В случае успеха эта сеть значительно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли.