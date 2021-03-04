Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы экстрадицию Тихановской

https://static.news.ru/photo/8fe9ad24-7d86-11eb-a9de-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Vesa Moilanen via www.imago-images.de/Global Look Press

Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской для привлечения её к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства, — говорится в сообщении Telegram-канала Генпрокуратуры.

Также ведомство направило в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской. По данным следствия, они планировали «организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».

Как писал NEWS.ru, в литовском МИД заявили, что Вильнюс не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям, и в Минске «это прекрасно знают».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию Светланы Тихановской. На данный момент оппозиционерка находится в Литве.

21 декабря 2020 года Генпрокуратура завела уголовное дело против неё и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Белоруссии обнародовал запись встречи Тихановской с доверенными лицами, которая прошла 5 августа прошлого года. На ней обсуждались планы захвата власти в Гомеле. Позднее пресс-служба Тихановской опровергла планы по насильственному захвату власти.