Генконсульство Италии пояснило ограничения в выданных россиянам «шенгенах» В генконсульстве Италии сообщили, что не все страны шенгена признают небиометрические загранпаспорта

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Если у человека пятилетний паспорт, то в в визе может быть поставлена отметка, запрещающая въезд в Данию, рассказал РИА Новости представитель генконсульства Италии. По его словам, Копенгаген не принимает такие документы.

Сейчас мы принимаем небиометрические паспорта российских граждан. Однако в этих паспортах мы проставляем визы с отметкой «минус Дания», то есть по ним можно путешествовать во все шенгенские страны, кроме Дании, поскольку Дания не принимает эти паспорта, — сказал представитель итальянского генконсульства.

Некоторые страны Шенгенского соглашения, по сути, не признают небиометрические, или пятилетние, российские паспорта, то есть не ставят в них визы.

Ранее французский визовый центр ввел плату для записи на подачу документов. Россиянам придется заплатить €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент записи. При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.