Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России

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В генеральном консульстве Греции в Москве вновь заработали визовый и гражданский отделы, сообщила секретарь греческого посольства в РФ Деспина Николаиду, пишет ТАСС. Ранее представители греческой дипмиссии объявили о трехдневном перерыве с 29 июня по 1 июля в работе консульства из-за высылки греческих дипломатов с территории России.

Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо, — заявила собеседница агентства.

Ранее МИД РФ объявил, что высылает восемь греческих дипломатов. Послу Греческой Республики Екатерини Нассике был выражен протест из-за «конфронтационного» курса греческих властей по отношению к России после поставок оружия Киеву и объявления группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата.

25 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне временно не смогут подавать документы на получение визы в Грецию из-за приостановки деятельности консульства Афин в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Впоследствии представитель греческой туристической компании заявил, что приём заявлений на визы в Грецию в российском визовом центре может возобновиться уже на следующей неделе.