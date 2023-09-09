Генконсула России возмутила выставка о полке «Азов» в Милане Генконсул РФ выразил возмущение мэру Милана из-за выставки, посвященной «Азову»

Фото: Генеральное консульство России в Милане

Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин направил обращение к мэру города Джузеппе Сале по причине открытия там фотовыставки, посвященной украинскому батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В опубликованном в социальных сетях письме Штодин говорит о том, что с огорчением узнал о мероприятии, которое невозможно организовать самостоятельно.

Принимая во внимание, что без поддержки властей организация такого мероприятия была бы невозможна, я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению «Азов», известному своими массовыми убийствами, совершенными не только в Мариуполе, но и по всему Донбассу, — указал Штодин.

По его мнению, таким образом Милан предоставил сцену для выступлений «самых темных сил нацистско-фашистского происхождения».

В середине августа Национальная гвардия Украины сообщила о возвращении бойцов полка «Азов» на линию фронта. Полковник Микола Уршалович рассказал на брифинге, что «азовцы» начали участвовать в боях в районе Серебрянского лесничества (ЛНР). По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, подразделение заметили также в окрестностях Артемовска и Купянска.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев», попадающих в плен. Он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь.