Генералы ВСУ начали беспокоиться о превосходстве России Telegraph: украинские генералы опасаются темпов производства вооружений в России

Фото: МО Украины

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали беспокоиться о темпах производства вооружений в России, которые опережают западные страны, пишет британская газета The Telegraph. По словам экспертов, сложившаяся ситуация со временем может дать РФ существенное превосходство перед Украиной.

Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин и как опасаются украинские генералы, может переломить ход военных действий, — говорится в материале.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские крылатые ракеты Х-101 отличаются от тех, которые применялись ВС РФ в 2022 году. По его словам, современная модификация в том числе оснащена системой РЭБ.

Скибицкий добавил, что Украине нужно заниматься как развитием противовоздушной обороны, так и защитой своего военно-промышленного комплекса. Кроме того, по словам Скибицкого, опыт 2023 года показал необходимость контрнаступательных мер для того, чтобы не допустить потерь территорий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее осудил членов объединения за нежелание наращивать военное производство. По его словам, это связано с узкими национальными интересами. Столтенберг подчеркнул, что данную ситуацию необходимо исправить, так как от военного производства отдельных стран зависит слаженность работы всей европейской оборонной промышленности.