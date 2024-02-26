Генерал заявил о неспособности Британии вести войны за рубежом Генерал Сандерс: без финансирования Британия не сможет вести войны за рубежом

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Патрик Сандерс

Недостаточно финансируемые вооруженные силы Великобритании могут быть неспособны воевать за рубежом, считает начальник Генерального штаба королевства Патрик Сандерс. Это сказано в его письме, которое оказалось в распоряжении The Sunday Telegraph. Генерал выразил опасения, что британская армия останется ориентированной только на свою территорию.

Наша стратегическая устойчивость находится под угрозой, и мы можем непреднамеренно свести себя к меньшим, статичным и ориентированным [действиям] на внутреннюю политику сухопутным силам. Я не уверен, что это та армия, которая нужна нации, или та, которую хотят политики, — отмечает Сандерс.

По его словам, хотя армия находится в состоянии повышенной готовности, этого недостаточно. Сандерс подчеркнул, что Британии нужна армия, предназначенная для быстрого расширения, чтобы обеспечить первый эшелон, снарядить ресурсами второй эшелон, а также подготовить и оснастить гражданскую армию, которая должна последовать за ней.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Североатлантического альянса. Кроме того, Лондон призвал установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону.

В январе полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон высказал мнение, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с большими проблемами на фронте. По его мнению, Альянс может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет, если в украинском конфликте что-то «пойдет не так».