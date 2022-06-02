Генерал запаса заявил, что Зеленский может быть убит из-за заговора элит Генерал Гурулёв предположил смерть Зеленского из-за заговора киевских элит

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Владимир Зеленский

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв считает, что президент Украины Владимир Зеленский может быть убит в результате заговора правящих киевских элит. Свою точку зрения военный высказал в эфире программы на Первом канале.

Генерал сообщил, что такие вещи «делаются элементарно» и привёл в пример вертолёт Stinger, который сбили ВСУ, а списали на ВС РФ.

Что касается Зеленского — убить не убить, ну сбили вертолёт «Stinger», а списали на ДРГ Российской Федерации. Вот и вся проблема на этом и даже никто шуметь не будет, весь мир в это поверит, все это раструбят, опять нас будут за это усиленно клеймить. Все это элементарно просто делается, причём этих «Stinger» по всей Украине, как у дурака фантиков, они даже учитывать их не могут, не понимают куда они ушли, — заявил Гурулёв.

Ранее Андрей Гурулёв заявил, что пленных из полка «Азов» должен ждать трибунал. Обменивать, считает военный, можно только военнопленных, но не националистов.