Генерал ВСУ заявил, что деньги на «армию дронов» разворовали Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план нанести удар по России миллионами БПЛА

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Украине не удастся атаковать Россию «миллионами беспилотников», как планировалось, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». По его словам, деньги, выделенные на «армию дронов» разворовали чиновники.

Наш министр (цифровой трансформации Михаил Федоров. — NEWS.ru) — это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет, — заявил Кривонос.

О запуске на Украине программы «Армия дронов» стало известно в июле 2022 года. Тогда государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что Киев в рамках проекта приступил к массовой закупке разведывательных дронов и обучению операторов.

В мае Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили уже 10 тысяч операторов БПЛА в рамках программы «Армия дронов». Проектом предусмотрено создание 60 рот операторов.

Между тем заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что в стране ведут разработку ряда новых беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Он уточнил, что недавно были проведены испытания 25 новых моделей такой техники. Эти испытания состоялись в конце августа.