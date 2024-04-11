Генерал ВСУ рассказал, во сколько раз украинские войска слабее российских Генерал ВСУ признал, что украинские силы уступают российским в 7–10 раз

Фото: МО Украины

В зоне боевых действий украинские силы уступают в численности российским примерно в 7–10 раз, заявил на выступлении в Раде командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль. В опубликованной депутатом Алексеем Гончаренко записи он также отметил, что в среднем одна украинская бригада может оборонять около 5 км фронта вместо положенных 15 км.

Противник превосходит нас в 7–10 раз. У нас нехватка личного состава, — сказал Содоль.

Верховная рада ранее приняла закон, который ужесточает порядок проведения мобилизации. Документ на стадии законопроекта уже вызвал возмущение в социальных сетях, так как позволит дополнительно мобилизовать несколько сотен тысяч человек.

Ранее советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины начнут новое наступление в июне 2024 года. Он не исключил, что в данный момент Киев прорабатывает все необходимые для этого решения.