Генерал ВСУ рассказал о сложностях контнаступления на юге Генерал ВСУ Герега: из-за российских ограждений сложно наступать на южном направлении

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ на юге замедляется из-за расставленной российской стороной многоэшелонированной системы инженерных ограждений, заявил Telegram-каналу Military Media Center командующий сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега. По его словам, протяженность таких заграждений составляет от 10 до 40 километров. Для их преодоления необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, отмечает Герега.

Украинский военный подчеркнул, что в ВСУ специально для этих целей создали пять инженерно-саперных батальонов, около 200 военнослужащих прошли подготовку за границей. Для прорыва Украина намеревается использовать до 100 единиц западной спецтехники.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пустили в наступление старые танки и БМП советского производства. По данным Forbes, такие меры приняты из-за потери большого количества техники, поставленной Киеву западными партнерами. Сейчас украинские танкисты все чаще используют Т-72. Причиной потери западной техники стала хорошая подготовка со стороны России к украинскому контрнаступлению. Российская армия активно использует артиллерию, а также минирует подступы к своим позициям.