Генерал ВСУ обрушился с критикой на Зеленского Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал Зеленского за необъективные оценки армии России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Просчеты в оценке сил российской армии со стороны президента Украины Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Киева, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос украинскому телеканалу «Фабрика новостей», часть интервью размещена на одноименном канале в YouTube. По словам офицера, Зеленский хвастался тем, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но это совершенно не отражает реальную ситуацию.

Он подчеркнул, что Генштаб ВСУ постоянно оценивают способности Вооруженных сил России и полностью игнорируют проблемы в рядах ВСУ.

Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева, — сказал Криновос.

Ранее пользователи Twitter назвали Зеленского «трусливым поросенком» после того, как он рассказал, что всегда носит с собой пистолет на случай попадания в плен. Президент Украины признался в этом в интервью, которое дал накануне годовщины самоубийства Адольфа Гитлера.

В мае читатели немецкой газеты Die Welt назвали манией величия заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия потерпит поражение подобно нацистской Германии в 1945 году. По их мнению, украинскому лидеру следует думать о мирных переговорах с РФ, а не о победе над ней.