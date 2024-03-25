Генерал ВСУ призвал повторить наступление вермахта Генерал Кривонос призвал ВСУ повторить наступление вермахта до Волги

Фото: МО Украины

Украинской армии нужно повторить наступление вермахта, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». По его мнению, ВСУ нужно дойти «хотя бы до Волги», чтобы продублировать путь немецко-фашистских войск 1942 года, когда они пытались захватить Сталинград.

Хотя бы до Волги дойти. Это было бы неплохо, что там до Волги идти. Если от Луганской области, то недалеко. С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать, — сказал Кривонос.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации. ПВО ВСУ после него оказалась на грани коллапса, резюмировал он.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Вашингтона. При таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса, подчеркнули авторы материала.