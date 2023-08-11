Генерал ВСУ оценил подготовку ВС России к контрнаступлению Генерал ВСУ Кривонос: ВС России рыли окопы днем и ночью и ждали нас

Фото: РИА Новости

Российская армия хорошо подготовилась к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), создав мощные линии обороны, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой». По его словам, в это время Киев уделял внимание пиару

Наш противник днем и ночью, как крот, рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас, — сказал генерал.

По его словам, в нынешних условиях, ВСУ могут считать успехом даже продвижение на три метра.

Колумнист издания American Thinker Джонстон Хервуд ранее заявил, что провал контрнаступления ВСУ вынудит западных лидеров усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. По его мнению, украинского лидера ожидают «совершенно непредсказуемые» последствия, если он в такой ситуации не согласится подчиниться Западу.

Колумнист считает, что чиновникам на Западе становится все труднее скрывать свое раздражение при разговорах о проблемах Украины. Блокировка Польшей и другими восточноевропейскими странами ввоза украинского зерна оказалась для Зеленского «настоящим ударом ниже пояса», а министр обороны Британии Бен Уоллес еще и пожаловался на отсутствие благодарности за оказанную поддержку. В такой ситуации, по мнению Хервуда, можно говорить о состоянии партнеров Киева, близком к усталости от помощи ему.